Задержанный КСИР танкер Stena Impero покинул иранский порт

Тегеран, 27 сентября. Задержанный Ираном в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас. Об этом со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило в пятницу агентство Reuters.

Танкер сменил пункт назначения и движется в порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вместо саудовского порта Эль-Джубайль, как планировалось ранее.

Шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе, сообщила газета «Известия». Экипаж судна обвинили в нарушении международных правил. Для проведения проверок танкер сопроводили в порт Бендер-Аббас.