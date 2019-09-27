Самара, 27 сентября. Девять человек эвакуировали с горящего сухогруза в Самарской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«На реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз «Волго-Балт-205», груженный железом», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

На момент возгорания на сухогрузе находились 12 человек, эвакуированы девять из них. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что на борту сухогруза остаются три человека. Они ждут подхода баржи, которая отбуксирует судно к берегу.

Ранее RT сообщило, что в Швеции задержан капитан севшего на мель грузового судна Baltic Carrier. Решение о его аресте суд должен принять до 12.00 (13.00 по московскому времени) субботы, 28 сентября.