Ученые раскрыли опасность чайных пакетиков

Монреаль, 27 сентября. Исследователи из канадского Университета Макгилла выяснили, что заваривание лишь одного чайного пакетика может быть опасным для здоровья.

Они провели эксперимент с чаем известных торговых марок, используя электронный микроскоп. Выяснилось, что после заваривания пакетиков чая в кружке оказывались миллиарды частиц микропластика.

В настоящий момент ученые не обладают данными о том, какое влияние оказывает микропластик на здоровье человека в том случае, если он длительное время скапливается в организме. Ученые выяснили, что микропластик плохо влияет на здоровье рачков-дафний, которые из-за концентрации чужеродных добавок в воде отстают в развитии.

Ранее исследователи впервые обнаружили на дне Марианской впадины пластиковый пакет. Ученые считают, что эта находка показывает масштабы загрязнения мирового океана. Японское агентство наук технологий на протяжении 30 лет изучало состояние мирового океана. Всего было обнаружено свыше трех тысяч единиц мусора в его наиболее глубоких местах. Треть находок в своем составе имело микропластик. А половина фрагментов на глубине более шести тысяч метров была представлена пластиком.

Как сообщает «Газета.ru», исследователи германского Федерального министерства по охране окружающей среды и Института имени Роберта Коха обнаружили в телах 2500 немецких детей микрочастицы пластика. Ученые изучали вещества, входящие в состав современных пластмасс. Они обнаружили их у 97% обследованных детей.