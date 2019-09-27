ЦБ сообщил о росте количества звонков с подменой номеров банков

Москва, 27 сентября. Банк России сообщил о резком росте количества мошеннических звонков клиентам банков с подменой номеров кредитных организаций.

Центробанк за лето направил операторам связи данные о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. Они заблокировали номера в 218 случаев, ограничение на финансовые сервисы установлены в 59 случаях, в 198 случаях была выявлена подмена банковских номеров.

Более чем в двух тысячах случаев операторы связи не принимали никаких мер из-за отсутствия правовых оснований. Они отмечают, что регулятор «знает лишь о капле в море».

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», — цитирует первого замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева «Коммерсантъ».

Эксперт подчеркнул, что не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о мошеннических звонках. Свое бездействие в компаниях аргументируют положениями закона «О связи». В издании отмечают, что регулятор собирается начать борьбу с явлением сразу по нескольким направлениям, в том числе создаст актуальную базу номеров операторов связи.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Центробанке рассказали, кто становится жертвами мошеннических лотерей чаще всего. По данным регулятора, это имеющие опыт работы в силовых структурах мужчины среднего возраста. Эксперт Банка России отметил, что основной целью мошенников стало экономически активное население, тогда как ранее жертвами мошенников в основном становились пожилые люди.