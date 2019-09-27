Польша потребовала от Германии 850 млрд долларов репараций из-за Второй мировой войны

Варшава, 27 сентября. Польша продолжит требовать репарации от Германии до тех пор, пока Берлин не выплатит всю сумму. Об этом заявили в пресс-службе МИД Польши.

«Проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Дипломаты подчеркнули, что именно поэтому Варшава не считает вопрос о репарациях закрытым. Поляки считают, что их сумма превышает 850 млрд долларов.

В пресс-службе МИД ФРГ заявили, что признают моральную и политическую ответственность за преступления нацистов, однако считают этот вопрос окончательно урегулированным. Дипломаты подчеркнули, что углубление этой темы подорвет отношения двух стран.

Напомним, по результатам Потсдамской конференции Польша получала репарации от СССР, который взимал их с восточной зоны Германии. Польская Народная Республика (ПНР) и СССР заключили в 1954 году договор, по которому отказывались от претензий к ГДР. Польша считает, что договор якобы был подписан под давлением коммунистической Москвы, а мнение жителей Польши не учитывалось.

В беседе с журналистами «Известий», ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Немецкий высказал мнение, что тема репараций не случайно поднимается в Польше. 13 октября там пройдут парламентские выборы. По мнению эксперта, «Партия права и справедливости» хочет таким образом призвать на свою сторону электорат. Кроме того, Евросоюз планирует существенно уменьшить дотации Польше, которые обеспечивали экономический рост республики с 2004 года.

Депутат берлинского городского совета от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн считает, что если польские политики доведут вопрос выплаты репараций до Европейского суда, то в отношениях Берлина и Варшавы наступит дипломатическая зима. Он напомнил, что между двумя странами развивается сотрудничество в большинстве областей, однако репарационные споры могут оказать серьезные проблемы на двусторонние связи.