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Lada Priora с миллионным пробегом найдена в России

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Lada Priora с миллионным пробегом найдена в России

Оренбург, 27 сентября. Автомобиль Lada Priora с пробегом миллион километров нашли в Оренбургской области.

Легковушка проделала такой путь всего за три года. За это время двигатель автомобиля пережил два капитальных ремонта. Тем не менее на машине остались оригинальные коробка передач и радиатор.

Владелец «Приоры» отметил, что проезжал в день около тысячи километров. На отметке 80 тысяч километров автолюбитель перевел машину на газовое оборудование. По его словам, когда одометр автомобиля дошел до миллиона километров, прибор просто обнулился. 

В мае «АвтоВАЗ» отозвал около 33 тысяч автомобилей Lada Largus, сообщила Газета.ru. Причиной послужили проблемы с тормозной системой.

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Источник: Lada Online
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