Президента Белоруссии пригласили в Крым

Симферополь, 27 сентября. Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря», — цитирует Чегринеца РИА Новости.

По его мнению, более тесное взаимодействие с Белоруссией, пойдет крымскому региону на пользу. Чегринец выразил уверенность в том, что вслед за Лукашенко в Крым придут предприятия Белоруссии и взаимный товарооборот республик «кардинально возрастет».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым, сообщила Газета.ru. Президент Белоруссии отметил, что «этот вопрос закрыт раз и навсегда».

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. За вхождение в состав РФ высказались более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя.

В Москве неоднократно заявляли, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Но в Киеве отказываются признать итоги волеизъявления крымчан. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что попросил главу Белого дома Дональда Трампа «помочь с решением этой проблемы».