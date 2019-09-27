Названы детские имена, приносящие богатство

Лондон, 27 сентября. Британский магазин детской одежды HushHush составил список имен, которые могут принести успех ребенку.

Список был основан на рейтинге 1000 самых богатых людей Великобритании, кроме того, в магазине использовали внутренние данные о своих клиентах.

Выяснилось, что самыми успешными мужскими именами являются Джим, Мохаммед, Роберт, Чарльз, Майкл, Билл, Вонг, Том, Дэвид, Джон и Джим. Женщины-миллиардеры носят имена Кирстен, Маккензи, Ким, Эбигейл, Элизабет, Виктория, Анна, София, Джудит и Мэри, сообщает «Газета.ru».

Ранее немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские имена в России. По мнению автора статьи, среди мужских имен самыми красивыми являются Коля, Алеша, Максим, Вадим и Никита, а среди женских — Мила, Вика, Дарья, Полина, Алина.

Самым популярным именем для новорожденных мальчиков в России стал Артем. Так назвали ребенка в 34 российских регионах. На втором месте — Александр. Также россияне любят имена Максим и Роман. Девочек в России чаще всего предпочитают называть Софьями (такое имя лидирует в 21 регионе РФ, в том числе в Москве, Мурманской области и Якутии) и Анастасиями. Статистика основана на данных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы.

Отметим, что в российской столице в 2018 году наиболее редкими именами для новорожденных мальчиков стали Филл, Устин, Мартин и Пахом, а для девочек — Адель-Иллария, Виктория Луна и Леонида