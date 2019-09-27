Тихоокеанский флот России впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс»

Владивосток, 27 сентября. Береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) России впервые выполнил на Чукотке пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Впервые в истории расчет берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» с территории Чукотского автономного округа», — сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Полет ракеты прошел в штатном режиме, «Оникс» успешно поразил судно-мишень на дистанции более 200 километров в акватории Чукотского моря. Поражение цели произошло в установленное время.

В соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке РФ, специалисты произвели пуск с необорудованной позиции. Технику и военнослужащих к месту учений доставили большим десантным кораблем ТОФ. После этого они совершили многокилометровый марш вглубь Чукотского полуострова.

Безопасность обеспечивали самолеты морской авиации, около десяти боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Ранее Газета.ru сообщила, что специалисты НПО машиностроения разработали крылатую ракету морского базирования «Оникс-М». Разработка стала улучшенной версией уже стоящей на вооружении ракеты «Оникс». Ее максимальная дальность составляет 800 км. Обновленная версия ракеты имеет повышенную точность поражения наземных и морских целей, а также улучшенную защиту от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Летные испытания «Оникс-М» стартуют в ближайшие месяцы.