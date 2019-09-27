Лавров обсудил предстоящее заседание конституционного комитета с главой МИД Сирии

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях Генассамблеи ООН. Министры обсудили вопрос предстоящего заседания конституционного комитета САР.

«Педерсен сообщил нам, что первое заседание состоится 30 октября», — заявил Муаллем на встрече с Сергеем Лавровым.

Российский министр рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерреш «полон энтузиазма» относительно предстоящего заседания.

«Конечно, работа только начинается», — подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании конституционного комитета в Сирии. По его словам, Муаллем и спецпосланник ООН Гейр Педерсон договорились о механизмах его функционирования.

В ООН заявляли, что конституционный комитет поможет урегулированию ситуации в Сирии. Комитет должен открыть дверь политическому процессу в стране.