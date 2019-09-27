МИД РФ обвинил США в подрыве процесса урегулирования в Сирии

Нью-Йорк, 27 сентября. Заявление США о виновности правительства Сирии в химатаках в Латакии может помешать улучшению обстановки в стране. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

«Нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги, в первую очередь в политическом процессе, появляются сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии», — сообщил дипломат.

Вершинин напомнил, что расследование ООН случаев применения химоружия в Сирии еще продолжается и высказал сожаление в связи с тем, что «американские партнеры вышли с таким заявлением в одностороннем плане».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за якобы произошедшую 19 мая в провинции Латакия атаку с применением хлора несут ответственность сирийские власти. Но Федеральное агентство новостей еще весной сообщало, что базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) раскрыла происхождение этого фейка.

По данным организации, пострадали четыре боевика из запрещенной на территории РФ «Исламской партии Туркестана», которые во время обстрела со стороны правительственных сил находились в одном из подземных укрытий в горном районе Джебель аль-Акрад.

Террористы получили легкие ранения в результате близкого попадания снаряда или ракеты и сильно надышались поднятой при обстреле пылью. Раненых боевиков направили в госпиталь в городе Джиср аш-Шугур, где выяснилось, что один из них страдает от бронхиальной астмы. Из-за пыли у него случился тяжелый приступ удушья, что породило слухи о применении сирийскими военными «химического оружия».

SOHR сообщает, что из госпиталя видеозапись с кашляющим и стонущим боевиком была отправлена террористами «своим людям», близким к правительству Турции (которое последовательно поддерживает антиправительственные силы в Идлибе), а также организациям в Турции, связанным с Госдепартаментом США и дипломатами других стран. Одновременно за разработку темы о «химатаке» взялись медиаисточники «Тахрир аш-Шам».