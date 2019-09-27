Лавров призвал членов Совбеза ООН выстраивать общие подходы по преодолению угроз

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал постоянных членов Совбеза ООН выстраивать совместные подходы в преодолении вызовов и угроз.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, во время встречи постоянных членов Совбеза ООН с генсеком Всемирной организации Антониу Гутеррешем поднимались вопросы положения дел на Корейском полуострове, в Йемене, Ливии и Сирии, обсуждалась стратегия преодоления глобальных вызовов.

«Лавров призвал партнеров выстраивать коллективные подходы к преодолению современных вызовов и угроз с опорой на Устав ООН и нормы международного права», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров обсудил ситуацию в Венесуэле с министром иностранных дел Чили Теодоро Риберой Неуманном. Кроме того, поднимались вопросы двусторонних отношений, среди которых развитие политического диалога, торгово-экономические связи, а также укрепление двусторонней договорно-правовой базы.