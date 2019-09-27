Отдых с женихом в Дубае обернулся для модели из России сексуальным рабством

Дубай, 27 сентября. Модель и танцовщица из Хабаровска Анастасия Орлова провела 55 дней в сексуальном рабстве в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), куда отправилась на отдых с женихом Эдгаром Марченковым.

По словам 31-летней танцовщицы, она была знакома с женихом более года. Пара отправилась в Дубай на отдых, но на месте Орлову заставили вступить в половую связь с сотнями мужчин. Все происходившее на видео снимал Марченков.

Женщину несколько раз избивали, сломали ей нос, угрожали убить и вырезать всю семью. Поэтому Орлова обратилась в полицию не сразу. Модель заявляет, что в общей сложности провела в сексуальном рабстве 55 дней.

Марченков утверждает, что у него с Орловой были свободные отношения на взаимовыгодных условиях. Заработанные пять миллионов рублей он якобы потратил на саму модель.

Ранее Газета.ru сообщила, что Симоновский суд Москвы приговорил москвича Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима. Мужчина похитил девятилетнего мальчика и удерживал его в коммуналке в сексуальном рабстве в течение 10 лет.