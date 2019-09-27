Работу «Газпрома» в Польше связали с «газовой трагедией»

Варшава, 27 сентября. Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк связал продолжение эксплуатации «Газпромом» трубопровода Opal на полную мощность с «газовой трагедией». Об этом сообщил сайт Biznes Alert.

По мнению Вожняка, если бы «Газпрому» не ограничили доступ к польскому трубопроводу, газа якобы бы не хватило юго-востоку страны.

«Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей», — сообщил Вожняк.

Глава PGNIG добавил, что теперь недостающие объемы топлива будут поступать в страну через украинскую территорию.

«Газпром» пользовался лишь 50% мощностей Opal с 2013 года. Еврокомиссия расширила доступ российской компании к газопроводу в 2016 году, но в сентябре текущего года Суд ЕС по иску Варшавы отменил решение. В настоящее время «Газпром» может бронировать только половину транзитной мощности Opal.

С 14 сентября российская компания снизила поставки топлива по газопроводу. При этом выросла прокачка газа по принимающему газ из «Северного потока» трубопроводу Nel. Однако этот газопровод обладает меньшей по сравнению с Opal мощностью.

Ранее Газета.ru сообщила, что после ограничения доступа «Газпрома» к Opal начал расти объем транзита газа через Украину. В издании отметили, что утром 16 сентября была направлена заявка на прокачку газа через станцию «Вельке Капушаны» в пограничной зоне Украины и Словакии. Объем прокачиваемого топлива вырос с 145,4 миллиона кубов до 154,7 миллиона кубов топлива.