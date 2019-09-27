Бывший муж Заворотнюк рассказал об аресте актрисы в США за подделку документов

Москва, 27 сентября. Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал, что актриса во время проживания в США имела проблемы с законом и даже стала жертвой ограбления.

Дмитрий Стрюков дал ей деньги на занятие бизнесом. Актриса приобрела недвижимость в Лос-Анджелесе и Чикаго. Однако успешно заняться предпринимательством у нее не получилось, Заворотнюк арестовали за подделку документов.

«Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны», — рассказал Стрюков журналистам Starhit.

Кроме того, в США актриса пережила вооруженное нападение. Вместе с мужем она стала жертвой грабителей. Всю информацию они получили благодаря сообщнице — недобросовестной няне.

Напомним, в СМИ появилась информация, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга. По слухам, болезнь неизлечима. Ни артистка, ни члены ее семьи никак не прокомментировали слухи о болезни.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на KP.Ru, гример Заворотнюк рассказала, что актриса часто падала в обмороки. Также она жаловалась на головные боли и головокружение. Члены съемочной площадки списывали это на усталость и диеты.

Онколог-маммолог Анатолий Михайленко объяснил, что, если у актрисы действительно диагностировали рак мозга, то можно надеяться лишь на паллиативную помощь, поскольку у людей с таким диагнозом единичная выживаемость. Он напомнил, что продолжительность жизни с раком мозга зависит от методов лечения и гистологической структуры опухоли. Медик обратил внимание, что Жанна Фриске после постановки диагноза прожила почти два года, оперный певец Дмитрий Хворостовский — примерно 2,5 года.

Ранее протоирей Андрей Ткачев обвинил друзей и коллег актрисы в бесчувственности, он подчеркнул, что необходимо прекратить «разговорное усердие» вокруг болезни Заворотнюк.