Белоруссия призвала мир отказаться от запрещенных ДРСМД ракет

Минск, 27 сентября. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал европейские страны подписать декларацию об отказе от производства и размещения на своей территории ракет средней и меньшей дальности.

«В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договор, являвшийся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны​​​. Возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе», — цитирует Макея РИА Новости.

Глава белорусского дипломатического ведомства заявил, что Минск выступает за безотлагательные действия, которые позволят сохранить достижения ДРСМД на европейском континенте. Он напомнил, что глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о подготовке декларации ответственных стран о неразмещении в Европе запрещенных положениями договора ракет средней и меньшей дальности.

Макей подчеркнул, что республика предлагает начать работу по разработке проекта декларации и призывает небезразличные к судьбе человечества государства по обе стороны Атлантики поддержать Минск в этом начинании.

Подходящими площадками для такой работы могли бы стать ОБСЕ и ООН, считает дипломат.

«Ключевым элементом этого документа видим ясное и твердое обязательство стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства», — заключил Макей.

ДРСМД прекратил существование 2 августа. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении договора, но не подкрепил слова достоверными доказательствами. В ответ в Москве предъявили США обвинения в использовании пусковых установок, которые могут запускать ракеты «Томагавк».

Использование установок является нарушением договора, тем не менее Москва настаивала на сохранении ДРСМД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора повлечет гонку вооружений, в которой Россия не будет участвовать. Песков подчеркнул, что гарантией того, что крупные мировые войны не начнутся, является ядерный паритет.