Ракетные установки США Mk-41 в Румынии можно переделать для ударов

Брюссель, 27 сентября. Американские пусковые установки Mk-41, находящиеся в Румынии, могут быть переделаны под наступательные задачи. Об этом заявил западный эксперт на слушаниях в Европарламенте.

По его словам, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не давал Штатам «отвечать на развертывание Россией ракет в Европе». Эксперт подчеркнул, что после прекращения договора у Вашингтона появилось много вариантов.

«Например, установки Mk-41 в Румынии: сейчас они исключительно оборонительные, но системы могут быть легко переделаны для наступательных целей», — заявил эксперт.

Он считает, что в американской администрации планируют использовать ракеты среднего радиуса действия, для защиты союзников от Китая или КНДР в Восточной Азии.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое существование 2 августа. Штаты вышли из него, заявив, что Россия якобы нарушает условия договора. МИД РФ неоднократно уличал США в нарушении условий договора. Был представлен доклад, согласно которому Штаты перестали выполнять условия ДРСМД в 1999 году.

После этого 19 августа в США прошли испытания крылатой ракеты «Томагавк» наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. В пресс-службе Пентагона сообщили, что ракета поразила цель дальностью более 500 километров. В МИД РФ заявили, что при испытании ракеты использовалась установка Mk-41, аналогичная тем, что стоят на американской военной базе в Румынии. Пентагон заявил, что используемые установки были другой конфигурации.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва зеркально ответит на испытания новой ракеты. Он подчеркнул, что установки Mk-41, аналогичные румынским, Штаты планируют разместить в Польше, что принесет новые угрозы для России. По словам Путина, они не останутся без ответа.