Украинская делегация попыталась сорвать доклад о преследованиях УПЦ в ОБСЕ

Вена, 27 сентября. Лидер молодежного движения «Тигры Родины», член молодежной общественной палаты РФ Владимир Лактюшин рассказал, как украинская делегация попыталась сорвать доклад о преследованиях УПЦ МП на Украине в ходе заседания ОБСЕ в Польше. Об этом сообщил портал «Русская весна».

Лактюшин выступал на заседании с докладом о преступлениях ненависти в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По его словам, заседание пыталась сорвать украинская делегация.

«Украинская делегация пыталась сорвать заседание, жаловались в секретариат ОБСЕ. В итоге они были очень раздосадованы, что им не удалось остановить мой доклад, шипели как змеи во время выступления, пытались наклеить наклейку на табличку спикера с надписью «российская пропаганда», — рассказал политик.

На организованном ОБСЕ брифинге авторы презентовали свою книгу (доклад) о преследованиях на Украине УПЦ МП за период с 2016 по 2018 годы. Лактюшин сообщил, что за 2016–2018 годы в отношении Украинской православной церкви националистами осуществлено 13 случаев вандализма, 14 поджогов храмовых зданий, 25 силовых захватов храмов и 56 случаев иных агрессивных действий, в том числе проведение пикетов у храмов, раздача разжигающих ненависть листовок, размещение публикаций в СМИ и билбордов на дорогах.

Координацию многих действий либо их инициирование осуществляли представители силовых ведомств, государственной власти или штатные сотрудники правящих на тот период партий Украины, заявил Лактюшин. В качестве примера он привел прошедшую в 10 регионах Украины в январе 2018 года кампанию пикетов у храмов УПЦ, которую инициировал возглавлявший в 2015 году информационно-агитационный отдел Блока Петра Порошенко в Запорожской области Юрий Гудименко.

«В период 2018 года можно было отметить неоднократное сотрудничество государственных органов и националистов в ходе инициированной Петром Порошенко кампании за создание автокефальной Украинской церкви», — отметил политик.

Также в украинских СМИ, в том числе в государственном информационном агентстве «Укринформ», в отношении УПЦ продолжается масштабное использование диффамации, «языка ненависти» и стигматизация, подчеркнул Лактюшин.