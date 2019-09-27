Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Российским аэропортам разрешат открыть по две курилки в «чистой зоне»

38
0 Оставить комментарий

Российским аэропортам разрешат открыть по две курилки в «чистой зоне»

Москва, 27 сентября. Две курительные комнаты в «чистой зоне» могут появиться в российских аэропортах. Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курилок в воздушные гавани, которые попали под запрет в 2013 году.

Как сообщают «Известия», ко второму чтению закона о возвращении курилок в аэропорты Минздрав подготовил ряд поправок, которые устанавливают количество и принцип размещения курительных комнат. В частности, оговаривается, что в «чистой зоне» аэропорта могут размещаться не более двух курилок. При этом это должны быть изолированные помещения с непрозрачными стенами и хорошей вентиляцией. Установлены они могут быть только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

Работа над поправками еще не завершилась. В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава. Срок исполнения поручения — 1 октября, затем поправки могут быть внесены в Госдуму.

Российским аэропортам разрешат открыть по две курилки в «чистой зоне»

Ранее в четверг сообщалось, что с 1 октября вступает в силу запрет на курение на балконах и лоджиях, передавала «Газета.ру». Как уточнили в МЧС РФ, за нарушение предусмотрена административная ответственность «в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до трех тысяч рублей либо до пяти тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар». К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара.

infox - new
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров