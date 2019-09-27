Заворотнюк продала дорогую недвижимость в Ялте

Москва, 27 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком, несколько лет назад продала дорогую недвижимость в Ялте.

Она купила две роскошные квартиры площадью в 200 квадратных метров в 2006 году. Актриса несколько лет приезжала на море со своими детьми, потому что у ее сына диагностировали астму. Звезда «Моей прекрасной няни» решила не снимать жилье в гостиницах, а приобрести в Ялте свою недвижимость.

В 2008 году она окончательно перебралась в крымский город, где решила построить ледовую площадку, на которой могли бы выступать именитые звезды фигурного катания, а также тренироваться ее муж фигурист Петр Чернышев. Каток «Ялта Ice» был открыт в 2009 году.

Журналисты KP.Ru выяснили, что через некоторое время после начала работы «Ялта Ice», у Заворотнюк начались проблемы. Бывший сотрудник администрации крымского города рассказал, что украинский олигарх Евгений Червоненко, занимавший в 2009 году пост вице-мэра Киева, решил устроить на набережной Ялты автогонки PRIME Yalta Rally 2009, а ледовый каток Заворотнюк располагался по пути прохождения трассы.

Олигарх потребовал от Заворотнюк убрать ледовое сооружение. Он заявил, что совместное дело Чернышева и Заворотнюк является примером беспрецедентного нахальства. Олигарх подключил административный ресурс и спустя пару месяцев актриса закрыла проект, а ее партнеры понесли серьезные убытки, ведь строительство «Ялта Ice» обошлось в 2,5 млн долларов.

Позже журналисты выяснили, что Заворотнюк избавилась от своих дорогих квартир. В ялтинском поселке Отрадное, где у актрисы находилось имущество, ничего не знают о «прекрасной няне». Риелторы рассказали, что не слышали о хозяйке жилья по фамилии Заворотнюк, сообщает «Вокруг ТВ».

«Анастасию здесь не видели последние лет пять, а может и все 10. Знаю, что она отдыхала тут когда-то давно, ходила на пляж с мужем и детьми. Но скорее всего, свои квартиры она давно продала, и с тех пор сменилось несколько хозяев. Оставаться ей здесь было незачем — жить спокойно все равно бы не дали», — считает один из риелторов, с которым пообщались журналисты.

Сообщается, что Заворотнюк продала свое ялтинское имущество за 50 млн рублей.

Напомним, в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали неоперабельный рак мозга. Якобы ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому врачи были вынуждены ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Телеведущая Елена Малышева считает, что болезнь могли спровоцировать стволовые клетки, которыми Заворотнюк попыталась омолодиться. Стилист актрисы Дмитрий Орлов опроверг это предположение. Он заявил, что Заворотнюк доверяла ему многие секреты, однако про стволовые клетки никогда не рассказывала.

Позже в СМИ появилась информация, что «прекрасная няня» находится в сознании и к ней в больницу даже привезли годовалую дочь. Подробности встречи актрисы с дочерью неизвестны, вход в ее палату ограничен.

Также сообщается, что звезда «Моей прекрасной няни» оформила завещание. Якобы она смогла изучить бумаги и ее посетил нотариус. Родственники поспешили «уладить все формальности», пока актриса пришла в сознание, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на источник.

Отметим, семья Заворотнюк не дает никаких комментариев по поводу состояния актрисы. Ее старшая дочь Анна отказалась общаться с журналистами и участвовать в ток-шоу Андрея Малахова.