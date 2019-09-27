Последний этап расформирования лагеря беженцев «Эр-Рукбан» стартует в САР

Дамаск, 27 сентября. Операция по окончательному расформированию лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирийской Арабской Республике (САР), начинается сегодня, 27 сентября, она продлится около месяца.

По словам начальника российского центра по примирению враждующих сторон Андрея Бакина, оперативный план сирийского Красного полумесяца и ООН предусматривает вывод жителей лагеря в течение 30 дней группами по 3 — 3,5 тысячи человек. Для организации централизованного выхода через пункт пропуска «Джлеб» обитателей «Эр-Рукбана» от российской стороны задействованы 12 единиц военной и специальной техники и 35 военных полицейских.

Ранее исполняющая обязанности гуманитарного координатора ООН в Сирии Коринн Флейшер сообщала, что в лагере половину жителей составляют дети. По ее словам, с февраля «Эр-Рукбан» покинули более половины его жителей (порядка 18 тысяч человек).

«Эр-Рукбан» находится на границе Сирии с Иорданией в 55-километровой зоне американской военной базы в районе Ат-Танфа. Российские военные, сотрудники МИД РФ и представители Сирии неоднократно заявляли, что в лагере сложилась близкая к катастрофе ситуация.