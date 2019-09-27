Лавров обсудил с чилийским коллегой ситуацию в Венесуэле

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил ситуацию в Венесуэле с министром иностранных дел Чили Теодоро Риберой Неуманном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, «включая развитие политического диалога, торгово-экономических связей, перспективы укрепления двусторонней договорно-правовой базы».

«Особое внимание было уделено ситуации вокруг Венесуэлы под углом налаживания политического процесса для преодоления кризиса», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо.

Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

США продолжают оказывать давление на власти Венесуэлы. В частности, в среду на полях Генассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США представителям властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга. По его словам, въезд также запрещен семьям политиков. Как уточнил Трамп, меры приняты в рамках борьбы с коррупцией. При этом подробностей указа Трамп раскрывать не стал.