Лавров подтвердил готовность России оказать поддержку Судану

Нью-Йорк, 27 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН обсудил с главой правительства Судана Абдаллой Хамдуком вопросы отношений Москвы и Хартума, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте развития ситуации в Судане». В ведомстве добавили, что Лавров и Хамдук «подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в интересах укрепления традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами».

Открывая встречу, Лавров отметил, что российская сторона рада тому, «что дело в Судане движется». По его словам, Москва готова оказать содействие Судану как во внутренних, так и внешнеполитических вопросах.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

В июле Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.