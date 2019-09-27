В МИД РФ рассказали, как США новыми санкциями против России поддержали террористов в Сирии

Москва, 27 сентября. Вашингтон, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, открыто встал на защиту террористов в этой стране, говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что введенные 26 сентября новые антироссийские санкции стали 75-ми с 2011 года, «когда Вашингтон свернул объявленную им же «перезагрузку» двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением». За все это время ограничительные меры не дали результатов, на которые надеялись Штаты. Однако теперь, как отметили в ведомстве, США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии». Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва неоднократно обращала внимание, что Штаты «опекают» террористические группировки в Сирии. В 2016 году были введены санкции против российской компании «Совфрахт», которая занималась доставкой топлива в Сирию. Тогда Вашингтон, как отметили в МИД РФ, «еще прикрывался ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте».

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве заверили, что, несмотря на американские санкции, Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии, и решительно осудили «циничность и беспринципность политики Вашингтона».

Ранее стало известно, что США расширили список санкций против России. Под ограничения попали пять кораблей, три физлица и одна фирма Maritime Assistance, которые оказывали содействие в поставке авиатоплива для ВКС РФ в Сирии. Американские власти утверждают, что указанные в списке суда являются собственностью компании «Транспетрочарт», а фирма Maritime Assistance якобы связана с «Совфрахтом». И «Транспетрочарт» и «Совфрахт» попали под санкции США в 2016 году.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что российские власти считают «абсолютно неприемлемыми» санкции США. По его словам, это «продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях».

В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов выразил мнение, что новые санкции направлены против Дамаска, США пытаются создать экономическую блокаду, чтобы заставить президента САР Башара Асада сдаться. Санкции направлены и против России, чтобы заставить ее уйти из Сирии.

Эксперт подчеркнул, что США уже не смогут остановиться просто потому, что «у них сломаны тормоза». Это рано или поздно может привести к серьезной аварии всей системы мироустройства.