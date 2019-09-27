Опубликовано видео из разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС

Москва, 27 сентября. Журналисты впервые оказались внутри диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Видеозапись опубликовало агентство Ruptly, передает telegram-канал «RT на русском».

В этой части электростанции еще преобладает радиационный фон, который превышает норму в 40 тысяч раз. Несмотря на защитные костюмы, у пульта управления можно было находиться не более пяти минут.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил проводить экскурсии по Чернобылю, снят запрет на фото- и видеосъемку.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам», — заявил президент Украины.

По его словам, Чернобыльская зона должна стать одной из точек экономического роста на Украине. Он назвал ее «будущим туристическим магнитом». Зеленский подчеркнул, что его указ застрахует туристов от внезапных отказов в посещении Чернобыля.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на Госагентство по туризму Украины, за восемь месяцев 2019 года на месте катастрофы побывали 74,5 тысяч туристов. Это связано с ростом популярности телесериала «Чернобыль».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок. От радиации пострадали территории Украины, Белоруссии и России.

10 июля 2019 года был введен в эксплуатацию новый саркофаг, который установили над разрушенным четвертым энергоблоком. Его возведение началось в 2012 году. Из-за больших размеров саркофаг разделили на две части, которые были соединены в 2015 году. Его проектный срок службы составляет — 100 лет.