Зеленский обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Нью-Йорк, 27 сентября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский поднимал на встрече с ним в Нью-Йорке вопрос членства Украины в альянсе.

В ходе дискуссии в Колумбийском университете один из участников поинтересовался, задавал ли Зеленский вопрос о членстве Украины в НАТО.

«Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — заявил Столтенберг.

На вопрос о возможных сроках генсек НАТО ответа дать не смог, отметив лишь, что «двери остаются открытыми», передает РИА Новости.

«Я думаю, что для Украины и для НАТО важно фокусироваться на реформах, как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права», — сообщил Столтенберг.

Отметим, в минувшую среду вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, однако изменит тактику в данном вопросе. Он напомнил, что сейчас у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО. В 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение к ПДЧ, однако эти действия не были восприняты положительно.

По его словам, сейчас Киеву необходимо сосредоточиться на внедрении стандартов НАТО, а не подавать очередную заявку.

В 2018 году Верховная рада внесла в конституцию изменения, которые закрепляют курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что Евросоюзу нужно как минимум десять лет, чтобы принять решение по членству Украины в организации, а эксперты оценивают шансы Киева на вхождение в состав НАТО как минимальные.