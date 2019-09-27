Боевики в САР открыли огонь по населенным пунктам провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Алеппо, 27 сентября. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли населенные пункты сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов.

По данным Центра по примирению, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Кермель, Чекурджак, Джанаджик, Айн-эль-Кантара, Кинсибба провинции Латакия; Эс-Салихия, Хуайн-эль-Кебир, Зайтуна, Ниха, Хан-Шейхун, Сукайат, Кафер-Айн, Умм-Сахридж провинции Хама; Эль-Джейед провинции Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы безопасности Сирии обнаружили и обезвредили боевой беспилотник на склонах Джебель-эш-Шейха в провинции Эль-Кунейтра. Беспилотник был оснащен кассетными бомбами с взрывчатым веществом С-4 для усиления мощности взрыва.