Вылетевший из Вены в Токио Boeing-787 экстренно сел в Хабаровске 

Хабаровск, 27 сентября. Самолет авиакомпании Japan Airlines, вылетевший из Вены в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических неисправностей.

Как сообщает Telegram-канал «112», причиной экстренной посадки стали проблемы у Boeing-787 с давлением масла в левом двигателе.

Посадка прошла успешно, пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Ранее в четверг сообщалось, что пассажирские самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar едва не столкнулись в небе над Москвой. Трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию системы TCAS, которая предупреждает пилотов об угрозе столкновения в воздухе с другим самолетом. Экипаж доложил о срабатывании системы, а не об угрозе реального сближения двух лайнеров в небе.