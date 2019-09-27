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Вылетевший из Вены в Токио Boeing-787 экстренно сел в Хабаровске 

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Вылетевший из Вены в Токио Boeing-787 экстренно сел в Хабаровске 

Хабаровск, 27 сентября. Самолет авиакомпании Japan Airlines, вылетевший из Вены в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска из-за технических неисправностей. 

Как сообщает Telegram-канал «112», причиной экстренной посадки стали проблемы у Boeing-787 с давлением масла в левом двигателе. 

Посадка прошла успешно, пассажиры и члены экипажа не пострадали. 

Ранее в четверг сообщалось, что пассажирские самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar едва не столкнулись в небе над Москвой. Трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию системы TCAS, которая предупреждает пилотов об угрозе столкновения в воздухе с другим самолетом. Экипаж доложил о срабатывании системы, а не об угрозе реального сближения двух лайнеров в небе.

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Источник: 112
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