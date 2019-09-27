МИД РФ предложил проводить заседание ООН за пределами США

Москва, 27 сентября. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не на территории США.

По его словам, это предложение является ответными мерами на невыдачу Вашингтоном американских виз ряду членов российской делегации для поездки на заседание Генассамблеи ООН.

«Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что от «американского высокомерия», которое переходит в «абсолютно недостойный фарс», страдает не только Россия.

Напомним, десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в 74-й Генассамблеи ООН. Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американская сторона не оформила визы в срок в нарушение обязательств перед международным сообществом.

Как сообщают «Известия», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения. По ее словам, документы на визы были возвращены с формулировкой «рано сдали».

«Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила Захарова.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием в Госдепартамент США.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — говорится в сообщении Госдепа США.

Американские дипломаты подчеркнули, что «визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством». Они не назвали причину, по которой отказали в визах российским делегатам.

МИД РФ выразил протест в связи со сложившейся ситуацией. В ведомство был вызван заместитель посла Соединенных Штатов Барт Горман. Ему была передана соответствующая нота.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров иронично «поблагодарил» США за получение визы для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — заявил российский министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отказом в выдаче виз является весьма тревожной и неприемлемой. Он подчеркнул, что США нарушают собственные международные обязательства, сообщает «Газета.ru».