В МЧС уточнили, какие штрафы грозят за курение на балконе

Москва, 27 сентября. Штраф в размере до пяти тысяч рублей грозит курильщикам, если в нарушение правил возникнет пожар. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в МЧС РФ, объяснив изменения, которые вносятся в правила противопожарного режима.

Ранее сообщалось, что с 1 октября вступает в силу запрет на курение на балконах и лоджиях. В заявлении МЧС уточняется, что правительство РФ одобрило предложенные требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. На законодательном уровне теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир.

«Таким образом, граждане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить», — заявили в МЧС РФ .

За нарушение предусмотрена административная ответственность «в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до трех тысяч рублей либо до пяти тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар».

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — уточнили в ведомстве, добавив, что курение на балконе может стать причиной уголовного преследования, «если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир».

В ведомстве напомнили, что 60% случаев пожаров на балконах возникают именно из-за курения.

Напомним, российское правительство ратифицировало изменения в правилах противопожарной безопасности, предусматривающих введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, отелей и общежитий. Так, россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах домов.

Кроме того, новые правила противопожарной безопасности обяжут кинотеатры до начала сеанса инструктировать зрителей насчет их действий в случае пожара. Также требования коснутся больниц — теперь основная часть палат для детей и тяжелобольных пациентов должна располагаться на первом этаже медицинского учреждения.

Редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев отметил ранее, что в новых правилах нет прямого запрета на курение в этих местах. По его словам, зажженная сигарета не является открытым огнем, поэтому нововведения затронут «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».