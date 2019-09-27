Литве советуют подучить географию при планировании маршрута в обход России

Москва, 26 сентября. Эксперт Александр Носович заявил, что у Литвы не выйдет наладить стратегическое сотрудничество с Центральной Азией в обход России, с которой Вильнюс не хочет восстанавливать подпорченные по его вине отношения. По мнению эксперта, Вильнюс подходит к логистике с детским инфантилизмом.

Как пишет политолог в колонке для RuBaltic.Ru, Москва прекратила взаимодействие с Литвой, когда власти последней стали активно предпринимать действия, направленные против России.

«Ни Россия, ни Беларусь не сворачивали сотрудничество с Литвой просто так, из вредности. Литовским властям пришлось немало постараться, чтобы их к этому сподвигнуть», — подчеркивает он.

В такой ситуации становится не совсем ясным, каким образом Литва собирается поставлять на свою территорию грузы из Центральной Азии, в частности, Казахстана и Узбекистана. Вопросы возникают и по участию прибалтийской страны в проекте Китая «Один пояс — один путь».

«Достаточно знать географию на уровне четвертого класса, чтоб понимать, что китайские грузы могут попасть в Прибалтику только через российскую территорию», — подчеркивает Носович.

Политолог обращает внимание, что Литве удастся наладить грузопоток из Центральной Азии только при наличии хороших отношений с Россией. Однако, отмечает Носович, в логистических планах Вильнюса «есть какой-то детский инфантилизм»: власти ожидают «гигантских доходов» от торговли с Китаем, Казахстаном и Узбекистаном, «полностью игнорируя при этом реалии международных отношений, географии и даже собственной внешней политики».

Отметим, что Литва категорически отказывается наладить отношения с РФ. Так, в четверг речь литовского президента Гитанаса Науседы на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в большей степени была посвящена России.

Он заявил, что Москва якобы «дестабилизирует» соседние страны, а Литва поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Грузии и Украины. Президент страны также подверг критике некоторых политиков, которые высказываются «о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока».