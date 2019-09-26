Госдеп США еще не принял решение о продлении СНВ-3

Вашингтон, 26 сентября. Помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил, что Штаты еще не приняли решение о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Насколько мне известно, решение еще не принято», — заявил Форд во время слушаний в палате представителей.

Помощник госсекретаря отметил, что не занимается этим вопросом, поэтому он является «не самым лучшим человеком», которому необходимо задавать вопрос по СНВ-3.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что СНВ-3 должен включать «все новое оружие России», в том случае, если он будет продлен.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич раскритиковал такое предложение Эспера, назвав его абсурдным. Он подчеркнул, что американская сторона занимается «показательными выступлениями, напоминающими шоу», вместо попыток поиска компромисса, а также проработки моментов, которые вызывают разногласия.

В июне советник президента США Джон Болтон (был уволен Трампом в сентябре — прим. ФАН) заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку является «ущербным».

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о необходимости продления СНВ-3. По его словам, этот договор необходим для достижения стабильности, а также предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями.

В начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Штатами необходим диалог по вопросу продления СНВ-3. Он подчеркнул, что со временем у Москвы возникает все больше вопросов на тему выполнения этого договора.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году. СНВ-3 действует до 2021 года. Его можно заменить другим документом, либо продлить на пять лет до 2026 года. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.