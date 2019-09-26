Лавров объяснил в СБ ООН, на каких условиях Россия помогает поддерживать мир в Африке

Нью-Йорк, 26 сентября. Россия принимает участие в деятельности по обеспечению мира в Африке исключительно с одобрения принимающих государств и при соблюдении всех международных норм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному укреплению мира и безопасности в Африке, Лавров подчеркнул, что «российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основывается на международном праве, в том числе на закрепленном в Уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела государств». По его словам, Россия действует «исключительно с одобрения принимающих стран».

Как уточнил Лавров, российская сторона, в частности, уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки. К примеру, в сентябре начался очередной курс обучения в Академии МВД РФ, специально ориентированный на женщин-полицейских из Африки.

Ранее в МИД РФ отметили позитивную динамику, которая наблюдается в ряде африканских стран, однако на континенте остается немало «горячих точек». В ведомстве выразили уверенность, что повышение экономического и политического потенциала африканских стран позволит сократить количество вооруженных конфликтов в Африке.

Напомним, с 1 сентября и до конца месяца председательство в Совбезе ООН перешло к России.