Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров объяснил в СБ ООН, на каких условиях Россия помогает поддерживать мир в Африке

58
0 Оставить комментарий

Лавров объяснил в СБ ООН, на каких условиях Россия помогает поддерживать мир в Африке

Нью-Йорк, 26 сентября. Россия принимает участие в деятельности по обеспечению мира в Африке исключительно с одобрения принимающих государств и при соблюдении всех международных норм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному укреплению мира и безопасности в Африке, Лавров подчеркнул, что «российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основывается на международном праве, в том числе на закрепленном в Уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела государств». По его словам, Россия действует «исключительно с одобрения принимающих стран».

Как уточнил Лавров, российская сторона, в частности, уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки. К примеру, в сентябре начался очередной курс обучения в Академии МВД РФ, специально ориентированный на женщин-полицейских из Африки. 

Ранее в МИД РФ отметили позитивную динамику, которая наблюдается в ряде африканских стран, однако на континенте остается немало «горячих точек». В ведомстве выразили уверенность, что повышение экономического и политического потенциала африканских стран позволит сократить количество вооруженных конфликтов в Африке.

Напомним, с 1 сентября и до конца месяца председательство в Совбезе ООН перешло к России. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров