Лавров предупредил об угрозе для Южной Европы из-за ситуации в Ливии

Нью-Йорк, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ООН заявил, что ситуация в Ливии, которая стала одним из плацдармов для международного терроризма, угрожает безопасности стран Южной Европы.

«Развязанная НАТО восемь лет назад вооруженная интервенция в Ливии повергла страну в хаос, подорвала систему обеспечения безопасности в Северной Африке, повлекла расползание оружия и преступных элементов по всему континенту», — заявил Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке.

По его словам, вмешательство НАТО привело к тому, что «Ливия стала прибежищем и плацдармом для деятельности разномастных террористов». Все это, по его словам, напрямую угрожает безопасности стран Западной и Центральной Африки, а также Южной Европы.

Ранее в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что иностранное вмешательство в дела Ливии усугубляет кризис в республике. В ходе встречи с президентом Ливии Фаизом Сараджем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН он отметил, что иностранное вмешательство в дела Ливии усугубляет кризис в стране. По его словам, международное сообщество должно объединить свои усилия, чтобы положить конец вооруженному противостоянию в Ливии.

Сейчас в Ливии действует двоевластие. Часть страны контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Другая часть страны находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия.

В апреле 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступательную операцию на Триполи, которая находится под контролем сил ПНС. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».