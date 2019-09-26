Лавров рассказал о поставке Россией на безвозмездной основе второй партии оружия в ЦАР

Нью-Йорк, 26 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поставила вторую партию оружия для нужд армии Центральноафриканской Республики (ЦАР).

По его словам, поставки осуществлялись на безвозмездной основе.

«С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что последняя партия оружия поступила в ЦАР в сентябре.

Отметим, что в августе в ЦАР прибыли два российских самолета с оружием. Поставку встречали посол России в ЦАР Владимир Титоренко, министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра и советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров.

Ранее Россия и ЦАР заключили соглашение на поставку оружие и боеприпасов.

Напомним, ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2013 года. Именно тогда произошли столкновения между повстанцами-христианами и боевиками в Банги. По данным ООН, свои дома покинули около одного миллиона человек, погибли около шести тысяч человек.