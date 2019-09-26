Роухани назвал решением проблемы Идлиба вывод войск США из Сирии

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани назвал наилучшим решением существующей проблемы Идлиба вывод войск США с территории Сирии.

«Лучшее решение — это вывод американской армии с территории Сирии, потому что именно США стали главной причиной кризиса в этой стране», — заявил Роухани на пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблеи ООН.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в прошлом месяце обстановка в Идлибе заметно изменилась: после активизации обстрелов и попыток прорыва террористов, Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ начала наступление и в итоге существенно сдвинула линию фронта на север, освободив Аль-Латаминский выступ, Хан-Шейхун и другие районы. В настоящее время, однако, вновь введенное перемирие в регионе продолжает систематически нарушаться джихадистами.

Так, массированные обстрелы не прекращаются в западных окрестностях Алеппо, из-за чего правительственные силы затем нанесли серию ответных ударов. Кроме того, исламисты силой и под угрозой расправы удерживают в зоне своего контроля мирное население провинции, не позволяя желающим выйти в удерживаемые центральными властями районы через пункт пропуска на окраине города Абу-Духур к востоку от Идлиба.

Ранее доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил в беседе с ФАН, что в Идлибе, стратегическом регионе Сирии, сталкиваются интересы сразу нескольких стран. Из-за этого необходимое силовое решение конфликта с террористами осложняется политическим аспектом.

По его словам, американцы тем временем, хотя и не присутствуют в Идлибе, тем не менее регулярно используют его в своей информационной войне против РФ и САР. И, безусловно, чем больше подобных очагов нестабильности сохраняется в Сирии, тем более выгодная ситуация складывается для Вашингтона, поскольку «США заинтересованы в дальнейшей дестабилизации в стране».

В минувший вторник российский посол в Сирии Александр Ефимов назвал категорически неприемлемым давление, которое пытаются оказать США на всех возможных торговых и экономических партнеров Дамаска. По его словам, американская администрация в Вашингтоне пытается использовать угрозы и шантаж для достижения своих целей, в то время как Россия настаивает на необходимости политического урегулирования.