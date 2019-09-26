Президент Ирана назвал условия возобновления переговоров с США

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани допускает возможность переговоров с США, если Вашингтон откажется от политики давления и санкций.

Роухани в Нью-Йорке заявил, что Вашингтону необходимо отказаться от предусловий к двустороннему диалогу, которые заключаются в реализации санкций и максимальном давлении на иранский народ.

«Мы говорим, что это неверное предусловие. Оно должно быть убрано со стола переговоров, санкции должны быть аннулированы. Прекратите политику максимального давления и начните проводить политику диалога, логики, смысла», — заявил президент Ирана, добавив, что возможность диалога с США появится только с отменой предусловий.

Неделей ранее США ввели санкции против Нацбанка Ирана, которые стали реакцией на инцидент в Саудовской Аравии. По словам президента США Дональда Трампа, это самые серьезные санкции, которые Вашингтон накладывал на страну.

В ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Несмотря на заявление хуситов, США традиционно возложили ответственность за атаку на Иран.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что власти США считают, что добились существенного прогресса в давлении на Иран. В качестве показателя успешности избранной американцами стратегии Хук привел реакцию европейских стран, которые вслед за США обвинили исламскую республику.