Трамп хочет узнать, кто раскрыл информатору данные о его беседе с Зеленским

Нью-Йорк, 26 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил представителям миссии США при ООН, что рассчитывает узнать, кто предоставил информацию о его телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сотруднику американской разведки.

По данным источника The New York Times, Трамп заявил об этом на закрытом мероприятии среди 50 сотрудников постпредства США при ООН. При этом, по словам, источника, никто на этой встрече не ожидал подобного заявления.

«Я хочу знать, кто предоставил информацию этому осведомителю, потому что это похоже на шпионаж. Вы знаете, как мы поступали раньше, когда мы с умом подходили к вопросам шпионов и предателей? Мы обращались с ними несколько иначе по сравнению с тем, как это происходит сейчас», — заявил Трамп.

Накануне американская администрация обнародовала стенограмму состоявшегося в конце июля разговора президентов США и Украины, передавала «Газета.ру». Ранее СМИ сообщили, что в беседе с Зеленским американский лидер якобы мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на возобновление предоставления военной помощи Киеву. Байден-старший может стать ключевым оппонентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

В четверг Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал жалобу американского информатора. Ранее на документе стоял гриф «Секретно». В документе сообщается, что Трамп использует свои полномочия, чтобы «склонить иностранное государство» повлиять на выборы в Штатах в 2020 году. «Вмешательство» включает в себя давление на другое государство для расследования в отношении одного из основных политических соперников Трампа. При этом разведчик заявляет, что адвокат президента США Рудольф Джулиани якобы является «центральной фигурой» в этой схеме.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.