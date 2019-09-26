США разместят в Саудовской Аравии дополнительную батарею ЗРК Patriot и 200 военных

Вашингтон, 26 сентября. США намерены разместить в Саудовской Аравии дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, США разместят в Саудовской Аравии дополнительную ЗРК Patriot, а также четыре радиолокационных станции Sentinel и около 200 американских военнослужащих.

«Это развертывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и ее критически важной военной и гражданской инфраструктуры», — отметил Хоффман.

Он также добавил, что дополнительные силы будут переброшены в Саудовскую Аравию по просьбе руководства страны. Хоффман подчеркнул, что глава министерства обороны США Марк Эспер уже одобрил размещение дополнительных американских сил в Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке ударных беспилотников и крылатых ракет. Под ударом оказались нефтяные предприятия саудовской государственной компании Saudi Aramco.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что северную часть Саудовской Аравии, где произошла атака беспилотников, прикрывают почти 90 пусковых установок Patriot. Кроме того, в момент атаки у берегов Саудовской Аравии находились три американских эсминца, которые оснащены системой противоракетной обороны Aegis, а также имеют на вооружении 100 ракет модификации SM-2. В ведомстве отметили, что мощная группировка ПВО США не смогла отразить удар беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии.