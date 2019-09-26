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США заявили о прогрессе в давлении на Иран

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США заявили о прогрессе в давлении на Иран

Нью-Йорк, 26 сентября. Власти США считают, что добились существенного прогресса в давлении на Иран. Об этом в четверг заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы добились значительного прогресса по увеличению давления на Иран и привлечению его к ответственности за нападение на Саудовскую Аравию. Это нападение — причина, почему мир отворачивается от Ирана», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

В качестве показателя успешности избранной американцами стратегии Хук привел реакцию европейских стран, которые вслед за США обвинили исламскую республику. Спецпредставитель США уверен, что выражение солидарности со стороны Великобритании, Германии и Франции является крупнейшим «дипломатическим поражением» Ирана. В связи с этим американский чиновник призвал остальные страны Европы также осудить Тегеран.

Напомним, что на прошлой неделе США ввели санкции против Нацбанка Ирана, которые стали реакцией на инцидент в Саудовской Аравии. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, это самые серьезные санкции, которые Вашингтон накладывал на страну.

В ночь на 14 сентября на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вспыхнули пожары. Сообщалось, что ЧП произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. БПЛА сбросили бомбы на объекты в Абкайне и Хурайсе, что привело к возгоранию и прекращению их работы. Несмотря на заявление хуситов, США традиционно возложили ответственность за атаку на Иран.

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