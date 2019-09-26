Встреча Лаврова и Помпео начнется с обсуждения темы виз и санкций

Вашингтон, 26 сентября. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео начнется с обсуждения проблем виз и санкций. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против одной российской компании и трех граждан РФ и пяти судов, которые оказывали содействие в поставке авиатоплива для ВКС РФ в Сирии. Позднее в МИД РФ назвали санкции США абсолютно неприемлемыми.

Антонов отметил, что Вашингтон ввел санкции накануне встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке. По его словам, российская сторона рассчитывала, что в ходе предстоящей встречи глава МИД РФ и Госдепартамента США смогут сконцентрироваться на вопросах улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, однако дипломаты будут вынуждены обсуждать проблемы виз и санкций.

«Мы уже неоднократно заявляли, что не приемлем таких подходов, односторонние ограничительные меры не признаем. Соединенные Штаты по-прежнему предпочитают язык санкций конструктивному диалогу и взаимодействию с Россией по важным для мировой стабильности темам», — отметил Антонов.

Напомним, 24 сентября стало известно, что посольство США не выдало визы десяти членам официальной делегации РФ для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». В свою очередь Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств, а также выступила за перенос штаб-квартиры ООН из США.