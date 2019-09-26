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Звезда «Глухаря» Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

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Звезда «Глухаря» Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

Москва, 26 сентября. Звезда сериала «Глухарь», заслуженный артист РФ Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего из Барнаула в Москву.

Как сообщает Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Актер, по данным источника, нецензурно оскорбил членов экипажа, а также буйно выражал свое недовольство работой авиакомпании. 

По данным СМИ, как только самолет приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», Аверина передали транспортным полицейским.

На данный момент ему вменяется статья административного кодекса «Мелкое хулиганство».

Звезда «Глухаря» Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

Ранее сообщалось, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий явился пьяным в аэропорт «Жуковский» и устроил скандал. Музыкант прибыл к стойке регистрации с явными признаками алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, оскорблял сотрудника авиакомпании. В связи с этим было принято решение не допустить Троицкого к рейсу. Инцидент в аэропорту попал на видео

Незадолго до этого суд во Владимирской области обязал актера Алексея Панина компенсировать авиакомпании «Победа» ущерб в размере 59 тысяч рублей. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяного Панина сняли с рейса Москва — Стамбул. Актер устроил на борту пьяный дебош после замечаний бортпроводника о запрете курения.

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Источник: Лайф
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