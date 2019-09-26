Звезда «Глухаря» Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета

Москва, 26 сентября. Звезда сериала «Глухарь», заслуженный артист РФ Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего из Барнаула в Москву.

Как сообщает Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Актер, по данным источника, нецензурно оскорбил членов экипажа, а также буйно выражал свое недовольство работой авиакомпании.

По данным СМИ, как только самолет приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», Аверина передали транспортным полицейским.

На данный момент ему вменяется статья административного кодекса «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий явился пьяным в аэропорт «Жуковский» и устроил скандал. Музыкант прибыл к стойке регистрации с явными признаками алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, оскорблял сотрудника авиакомпании. В связи с этим было принято решение не допустить Троицкого к рейсу. Инцидент в аэропорту попал на видео.

Незадолго до этого суд во Владимирской области обязал актера Алексея Панина компенсировать авиакомпании «Победа» ущерб в размере 59 тысяч рублей. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяного Панина сняли с рейса Москва — Стамбул. Актер устроил на борту пьяный дебош после замечаний бортпроводника о запрете курения.