США выделили огромные средства Навальному на проведение митинга в Москве 29 сентября

Москва, 26 сентября. Власти США выделили блогеру Алексею Навальному огромные средства на проведение митинга, который должен состояться в это воскресенье на площади Сахарова в Москве. Об этом заявил в четверг бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский.

По его словам, в США хотят повторить успех митинга-концерта, когда так называемая «оппозиция» пригласила выступить перед москвичами рэперов Face, Оксимирона и группу «Кровосток». Поэтому акция готовится крупная и денег на нее не жалеют.

«Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым, поэтому нужно больше призывов от звезд, артистов, используем дело Устинова. На Бортич, которая призывала участвовать в мероприятии, якобы выделили миллион», — пишет Туровский в Facebook.

Бывший волонтер также добавил, что Навальный попросил юриста ФБК Любовь Соболь найти нового «козла отпущения» вместо вышедшего на свободу Алексея Миняйло. По словам Туровского, для скандального блогера оппозиционная деятельность — просто бизнес.

Напомним,что Либертарианская партия намерена провести 29 сентября согласованный митинг в поддержку Павла Устинова. Мэрия Москвы уже распорядилась перекрыть движение на проспекте Сахарова, где пройдет мероприятие. Между тем, ранее сообщалось, что Центр Сахарова проводил тренинги по подготовке провокаторов для участия в незаконных митингах. Главными спонсорами Сахаровского центра выступают западные фонды.