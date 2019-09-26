Еще не читавший доклад МАГАТЭ по Ирану представитель Госдепа выразил позицию США

Вашингтон, 26 сентября. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук признался, что еще не читал доклад МАГАТЭ об использовании Тегераном усовершенствованных центрифуг, однако позиция Вашингтона остается неизменной — страна в принципе не должна обогащать уран. Мнение он выразил в разговоре с журналистами.

Ранее СМИ сообщили, что Иран использует усовершенствованные центрифуги для обогащения урана и намеревается запустить большее количество передовых машин.

Хук, комментируя новость, подчеркнул, что Иран «нарушает ядерную сделку», а следить за его действиями должны входящие в нее страны. США, напомним, покинули соглашение.

«Мы продолжим очень внимательно следить, не выйдет Иран на рубеж, когда для создания ядерного оружия ему понадобится менее года», — добавил он.

Представитель Госдепартамента при этом назвал Тегеран «главным спонсором терроризма» и указал, что Иран не должен обогащать уран, чтобы у него была мирная ядерная программа.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава Белого дома сообщил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Тегераном, пишет «Ридус». Через год Иран объявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.

Летом замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран более не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Дипломат подчеркнул, что такой шаг Ирана станет ответом на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной программе.

Арагчи уточнил, что власти страны с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств по СВПД по ядерной программе, которое будет происходить каждые 60 дней, если участники сделки не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Тегеран также начинает обогащение урана выше уровня 3,67%, передает Infox.ru.

Кроме того, высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией и назвал Штаты «государством — спонсором терроризма». На такой шаг Тегеран пошел после того, как Вашингтон признал террористической организацией элитные части Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей Исламской революции (КСИР).