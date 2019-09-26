Захарова назвала «круглосуточным шоу» обсуждение Трампа и Зеленского в Конгрессе 

Москва, 26 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала несерьезными дебаты в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, на которых обсуждалась стенограмма переговоров президентов США и Украины.

«На всех американских каналах круглосуточное шоу — ищут нестыковки в словах, звонках, речах. Все всех подозревают. Все всех обвиняют», — написала на своей странице в Facebook Захарова.

По ее словам, обсуждения коснулись контактов Барака Обамы и Дмитрия Медведева, после обсуждался разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, затем обсуждение прекинулось на микроблоги Трампа в Twitter.

«И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьезные люди. Но это только казалось», — резюмировала представитель МИД РФ.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Владимиром Зеленским в июле 2019 года Дональд Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Глава Белого дома отвергал обвинения прессы и заявлял, что история о «давлении Трампа на Украину» была сфабрикована для того, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента Дональда Трампа, передавала «Газета.ру». Поводом к этому она назвала беседу Трампа и Зеленского.

Накануне Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский пообещал изучить детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым. Позднее Министерство юстиции США рассмотрело содержание этого телефонного разговора и не нашло нарушений законодательства Соединенных Штатов, передавал RT.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.