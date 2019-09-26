Поветкин рассказал о своей школе бокса в Подмосковье

Москва, 26 сентября. Известный российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин уверен, что открытая в его честь спортивная школа в подмосковном Чехове будет готовить чемпионов. Об этом он заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава региона распорядился открыть школу имени Поветкина после того, как местные жители обратились в областную администрацию с жалобой на отсутствие секций для бокса, передает телеканал 360.

«Благодаря вам открыли новый зал, общей площадью 500 квадратных метров. У нас сейчас тренируются 160 детей. Спортзал оснащен самым передовым оборудованием. У нас хорошие тренеры — шесть человек. Так что я думаю, у здесь будут расти новые чемпионы», — отметил боксер.

Губернатор в свою очередь поблагодарил спортсмена и весь тренерский состав за их работу. По словам Воробьева, детей тренируют настоящие профессионалы, что крайне важно, поскольку бокс — спорт не простой. Слова благодарности также были высказаны в адрес министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который тоже приложил усилия, чтобы у юных боксеров из Чехова появилось место для тренировок.

Отметим, что воспитанники школы уже начали завоевывать призовые места на соревнованиях. Так, например, на межрегиональном турнире в Лотошино выходцы ребята из Чехова заняли первые шесть мест и два вторых. Воробьев выразил уверенность, что на сегодняшний день спортивная школа имени Поветкина является одной их лучших в России.