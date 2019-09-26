Даже оппозиционеры бывают патриотами. История Дениса Михайлова

Рубрику открывает нестандартный для ФАН герой — бывший координатор петербургского отделения штаба блогера Алексея Навального Денис Михайлов.

Денис Михайлов на первый взгляд кажется обычным человеком со стандартным набором увлечений: он любит футбол, интересуется историей родной страны, слушает хип-хоп. Однако его занятия не исчерпываются многочисленными хобби: Денис активно участвует в российской социально-политической жизни: борется с коррупцией, отстаивает собственные взгляды на развитие России и понимает, что конструктивный диалог между гражданским обществом и властью эффективнее уличных протестов.

Михайлов интересуется жизнью Санкт-Петербурга: почти по каждому спорному вопросу он сформировал собственное взвешенное мнение. Например, отказался поддерживать кандидатуру Михаила Амосова на пост губернатора Северной столицы, тогда как все сторонники блогера Алексея Навального призывали голосовать именно за «яблочника»: Денису показалось, что агитационную кампанию Амосов проводит вяло и занять пост градоначальника вовсе не стремится.

Сформировав собственную мировоззренческую систему, он окунулся в российскую политическую жизнь. Не обязательно разделять политические взгляды Михайлова, чтобы понимать: человек очень серьезно относится к декларируемым им самим ценностям: например, он буквально готов за них платить. В декабре 2018 года судебные приставы арестовали счета активиста и выписали ему штраф в семь миллионов рублей по делу о порче зеленых насаждений на митинге «Он нам не царь», который прошел в мае того же года. К сожалению, его соратники по оппозиционному движению оказались не настолько последовательными: помогать Михайлову со сбором средств на штраф они отказались.

Видимо, после этого молодой человек понял: протестами ничего добиться не получится, а рассчитывать на единомышленников в критической ситуации не стоит. Потому он пошел другим путем: зарегистрировался кандидатом в муниципальные депутаты от МО Смольнинское. И вот что важно, предвыборная программа Михайлова лишена популизма: он обещает избирателям реальные изменения в жизни района. Денис уверен: работа местных органов власти должна быть прозрачной, открытой и подотчетной населению: только так можно победить коррупцию в среде мелких чиновников. Именно такой патриотизм необходим стране: гражданское общество должно заниматься проблемами, которое в состоянии решить, а не обсуждать в соцсетях, как в России все плохо и беспросветно.

Именно поэтому мы и выбрали такого героя для первого текста нашей рубрики. Патриотизм Михайлова трудно не заметить: он борется за благополучие страны в любой, даже самой неблагоприятной для него самого ситуации. И готов идти на компромиссы, если они помогут России. Это разве не самое главное для патриота?