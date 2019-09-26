Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН предоставление гумпомощи Сирии и Венесуэле

55
0 Оставить комментарий

Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН предоставление гумпомощи Сирии и Венесуэле

Нью-Йорк, 26 сентября. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в четверг встретился заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марком Лоукоком. Стороны обсудили вопрос координации действий при предоставлении гуманитарной помощи жителям Сирии, Йемена, Венесуэлы и КНДР, сообщает пресс-служба МИД России.

«Обсуждалась текущая гуманитарная ситуация в Сирии, Йемене, КНДР и Венесуэле. Замгенсекретаря высоко оценил вклад России в усилия ООН по оказанию международного гумсодействия», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров дипломаты договорились продолжать сотрудничество в этом направлении. Ранее сообщалось, что тема оказания помощи жителям Сирии также поднималась на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

infox - new
Источник: Министерство иностранных дел России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров