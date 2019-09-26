Шемякин рассказал, как Путин познакомил его с Жаком Шираком

Москва, 26 сентября. Российский художник и скульптор Михаил Шемякин рассказал о своем знакомстве с экс-президентом Франции Жаком Шираком.

По слова Шемякина, с Шираком его познакомил президент России Владимир Путин на одном из банкетов. Художник отметил, что Шираку удалось внести весомый вклад и в развитие искусства.

«Он внес колоссальнейший вклад в познание искусства Океании, Африки, Северной Америки», — сказал Шемякин.

По его словам, во время президентства Жака Ширака Франция перестала быть зависимой от США. Он также добавил, что при Шираке произошел расцвет в отношениях Москвы и Парижа, передает Пятый канал.

«Чем отличалась политика Ширака от политики сегодняшнего французского президента? Ширак полностью освободился от влияния Америки. Франция была вовсе не зависима в политике от американского влияния», — пояснил Шемякин.

Жак Ширак родился в Париже в 1932 году. К 1957 году он закончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации. После окончания университета Ширак работал госслужащим, а позднее занялся политической деятельностью. В 1972 году Ширак стал министром сельского хозяйства Франции, а в 1974 году занял пост премьер-министра Франции. В 1977 году Ширак стал мэром Парижа, а в 1995 году был избран президентом Франции. В 2007 году Ширак сложил полномочия президента и стал членом Конституционного совета Франции.