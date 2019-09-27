Сирия, 27 сентября. Курды усилили принудительную вербовку граждан в SDF**** в Манбидже и за Евфратом. Протурецкие боевики возобновили междоусобные столкновения в Африне к северо-западу от Алеппо. Автомобиль ополченцев «Лива Аль-Кудс» подорвался на фугасе в районе Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких союзников из «Лива Аль-Кудс», подорвавшихся на фугасе в районе Пальмиры.

Курды: усилили принудительную вербовку граждан в SDF в Манбидже и за Евфратом; получили новую поставку с оборудованием от США на севере Хасаки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным ракетным ударам войск САР на западе Идлиба.

«Ахрар аш-Шам»: ведет междоусобные бои с бандформированиями «Файлак аш-Шам» в городе Африн.

Провинция Алеппо

По сведениям источников сирийского портала SANA, радикалы курдских Демократических сил Сирии (SDF) в течение последних нескольких часов провели масштабную серию рейдов против мирных жителей в Манбидже к северо-востоку от Алеппо и в районах за Евфратом, оккупированных Соединенными Штатами и их союзниками. Так, вылазки курдов, в частности, проводились в городе Рас Аль-Айн в провинции Хасака, в северо-восточной части Дейр-эз-Зора и в населенном пункте Айн-Исса к северу от Ракки. Ряд молодых людей по итогам данных налетов бойцов SDF были насильственным образом мобилизованы в состав отрядов «Демократических сил». Местных наблюдатели все чаще сообщают о подобных преступлениях курдских радикалов, фиксируя расширение географии данной незаконной деятельности SDF и значительное учащение случаев принудительной вербовки.

В городе Африн возобновили междоусобные стычки вооруженных радикальных бандгрупп, передает военный источник в Twitter (@NotWoofers). На этот раз перестрелки разворачиваются вблизи дорожной развязки Кава между боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам». Информация о ходе столкновений и об их причинах сейчас устанавливается.

Провинция Хомс

Автомашина палестинских ополченцев «Лива Аль-Кудс» подорвалась на фугасе в районе Пальмиры к востоку от Хомса. Согласно информации Masar Press Agency, несколько бойцов в результате произошедшего погибли, и еще ряд получили ранения. Предполагается, что сработавшее взрывное устройство было оставлено террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) перед утратой ключевого региона. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ окончательно освободила Пальмиру и ее предместья весной 2017 года. В пустыне к югу от древнего города из-за близости американской базы «Ат-Танф», однако, по-прежнему фиксируются остатки бандгрупп ИГ1.

Провинция Идлиб

Подразделения войск САР, дислоцирующиеся на севере Латакии, нанесли ракетные удары по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Гассания, расположенного в западной части провинции Идлиб, передает Baladi News. Данных о принесенном исламистам уроне связанный с радикалами портал не сообщает. Напомним, в этом регионе в основном базируются члены крайне радикальных группировок – «Джебхат ан-Нусры» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ). Эти террористы постоянно нарушают установленный на окраинах Идлибской зоны деэскалации режим прекращения огня, из-за чего правительственные силы вынуждены соответствующим образом реагировать.

Провинция Хасака

Несколько грузовиков с логистическим оборудованием, предоставленным международной коалицией во главе с США, прибыли в районы контроля SDF, а именно – в город Камышлы на севере провинции Хасака, из Ирака, сообщает Furat Post. Колонна пересекла границу через пропускной пункт «Сималка», связывающий САР с Северным Ираком, также занимаемым курдскими формированиями. Напомним, Соединенные Штаты оказывают всестороннюю поддержку курдам, прежде всего – в виде вооружений и военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.